Fransa’da sokakta da maske zorunluluğu

Fransa’da koronavirüs salgınına karşı önlemler yeniden artırılıyor. Ülkenin bazı bölgelerinde açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirildi.

2 days önce
0 131 Bir dakikadan az

 

Fransa koronavirüsün yayılmasını engellemek için yeni önlemler devreye soktu. Bazı bölgelerde sokakta da maske takma mecburiyeti getirildi. Açık alanda maske takılması gereken yerler arasında Bretonya gibi turizm bölgeleri de yer alıyor.

Hafta başında ülke genelinde kapalı alanlarda maske takılması zorunluluğu getirilmişti. Öncesinde ise sadece toplu taşımada uygulanan yasak artık kafe, restoran, market ya da devlet daireleri gibi kamuya açık tüm kapalı mekanları kapsıyor.

Maske takma zorunluluğunun genişletildiği bölgeler arasında batı kıyısındaki La Rochelle de bulunuyor. Yapılan açıklamada, yeni uygulamayla turistlerin yoğun olduğu bir dönemde virüsün olası yüksek yayılımının önlenmek istendiği belirtildi.Fransa’nın kuzeybatısında yer alan Concarneau ve Saint-Brieuc sokaklarında da maske mecburiyeti getirildi.Ülkede diğer bölgelerinde ise açık havada sadece pazar yerlerinde maske zorunluluğu uygulanıyor.

Vaka sayısı on katına çıktı

Bretonya bölgesinde koronavirüs vakalarının sayısı artışta. Bretonya’da 11 Mayıs – 10 Haziran tarihleri arasında haftada sadece 10 korona vakası tespit edilirken 10 Haziran’dan itibaren haftalık korona vaka sayası 100’ün üzerine çıktı.Yetkililer vaka sayısındaki artışın turistlerin bölgeye virüsü taşımasından değil, kalabalık eğlenceler düzenlenmesi ve sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmesinden kaynaklandığını ifade ediyor.

 

Haber  Deutsche Welle Türkçe

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

14 hours önce
168

Hindistan’da korkunç koronavirüs yükselişi

15 hours önce
121

Boris Johnson, koronavirüsten 7 kilo kaybettiğini açıkladı

19 hours önce
68

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 636 bin 576’ya yükseldi

2 days önce
48

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 630 bin 343’e yükseldi

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.