Youtube ve Netflix ‘coronavirus’ nedeniyle yayın kalitesini düşürüyor

10 hours önce
0 243 Bir dakikadan az

Youtube ve Netflix, dünyayı sarsan coronavirus nedeniyle yayın kalitesini düşürürecek.

Salgınıyla birlikte insanların eve kapanmaları ve dolayısıyla da online platformlara talebin yükselmesi üzerine Netflix ve YouTube, Avrupa özelinde yayın kalitesini düşürme kararı aldı.

Avrupa’da yayın kalitesinin düşürülmesine yönelik ilk adım dün AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton ve Netflix CEO’su Reed Hastings’in telefon görüşmesinin ardından geldi. Netflix, Avrupa’daki yayın akışlarının bit hızını 30 gün geçerli olmak üzere azalttı. Netflix, bu kararla birlikte Avrupa internet ağlarındaki Netflix trafiğini yaklaşık yüzde 25 oranında azalacağını öngörüyor.

Netflix’in ardından YouTube da benzer bir karar aldı. Breton’un Alphabet CEO’su Sundar Pichai ve YouTube CEO’su Susan Wojcicki’yle görüşmesinin ardından internet üzerindeki baskıyı azalatmak için harekete geçen YouTube, Avrupa’da standart kaliteye geçti.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

1 week önce
388

“Mesele insan olmak” diyor Dursun Onay

1 week önce
515

Koronavirüs: Trump, virüsle mücadele kapsamında Avrupa’dan ABD’ye seyahatleri 30 gün

3 weeks önce
456

Papa Francis’in koronavirüs test sonuçları negatif çıktı

3 weeks önce
450

Avrupa’ya geçmek isteyen bazı mülteciler sınıra ve otogarlara gidiyor

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin