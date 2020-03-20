Youtube ve Netflix ‘coronavirus’ nedeniyle yayın kalitesini düşürüyor

Youtube ve Netflix, dünyayı sarsan coronavirus nedeniyle yayın kalitesini düşürürecek.

Salgınıyla birlikte insanların eve kapanmaları ve dolayısıyla da online platformlara talebin yükselmesi üzerine Netflix ve YouTube, Avrupa özelinde yayın kalitesini düşürme kararı aldı.

Avrupa’da yayın kalitesinin düşürülmesine yönelik ilk adım dün AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton ve Netflix CEO’su Reed Hastings’in telefon görüşmesinin ardından geldi. Netflix, Avrupa’daki yayın akışlarının bit hızını 30 gün geçerli olmak üzere azalttı. Netflix, bu kararla birlikte Avrupa internet ağlarındaki Netflix trafiğini yaklaşık yüzde 25 oranında azalacağını öngörüyor.

Netflix’in ardından YouTube da benzer bir karar aldı. Breton’un Alphabet CEO’su Sundar Pichai ve YouTube CEO’su Susan Wojcicki’yle görüşmesinin ardından internet üzerindeki baskıyı azalatmak için harekete geçen YouTube, Avrupa’da standart kaliteye geçti.