Yunanistan ilk kadın cumhurbaşkanını seçti

6 hours önce
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Yunanistan’da Ekaterini Sakelaropulu ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi.

Yunanistan’da, 300 sandalyeli parlamentoda yapılan seçimi kazanan Ekaterini Sakelaropulu ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi. Tek aday olan Sakelaropulu 261 oy aldı. Sakelaropulu’yu Yeni Demokrasi, Syriza ve Kinal partileri destekledi.

Başbakan Kiriakos Miçotakis, görev süresi şubat ayında sona erecek Prokopis Pavlopulos’un yerine, 15 Ocak’ta Sakelaropulu’yu cumhurbaşkanlığına aday göstermişti.

Hukukçu, çevreye duyarlı

1956 yılında Selanik’te doğan Ekaterini Sakelaropulu, Hukuk Fakültesi mezunu ve 2018’den bu yana Danıştay Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Syriza hükümeti döneminde adalet bakanının önerisi üzerine Danıştay Başkanlığı’na atandı ve Yunanistan’ın ilk kadın Danıştay başkanı oldu.

Sakelaropulu sivil özgürlükler, çevre, azınlık ve mülteci sorunları gibi konulardaki hassasiyetiyle tanınıyor.

Kedi sever cumhurbaşkanı

Hürriyet’ten Yorgo Kırbaki’nin aktardığına göre Sakelaropulu, aynı zamanda hayvanseverliğiyle de tanınıyor. Özelikle kedileri (cat) çok sevmesi nedeniyle medya, Sakellaropulu’ya ‘cat lady’ adını takmış.

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