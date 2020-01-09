Şeytandan kaçtığını söyleyen adam kiliseye arabayla girdi

16 mins önce
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İspanya’da bir sürücü, cipiyle kiliseye daldı. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü, ifadesinde, “Şeytandan kaçtım” dedi.

İspanya’nın Toledo kentinin güneyindeki Sonseca kasabasında bulunan St. San Juan Evangelista Kilisesi’ne bir sürücü, cipiyle kilisenin giriş kapısını kırarak içeriye daldı. Araç kilisedeki koltukları kırarak sunağa kadar geldi ve durdu.

Polisin gözaltına aldığı sürücü, ifadesinde, “Şeytandan kaçtım. Ondan saklanıyordum” dediği öğrenildi.

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