AB’den plastik atıklara vergi hazırlığı

3 hours önce
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, plastik atıklar için AB genelinde uygulanacak bir vergi oluşturulması konusunu gündeme almaya hazırlanıyor.

Financial Times’a konuşan AB yetkilileri, 2021 yılında yürürlüğe girecek olan 7 yıllık uzun dönem bütçesi için müzakerelerin üye ülkelerin plastik geri dönüşüm vergisi konusunda genel bir uzlaşı olduğunun altını çizdi.

Habere göre, adının açıklanmasını istemeyen bir AB yetkilisi, “Brexit’in yol açtığı bir açık var. Üye ülkeler bunu biliyorlar ve er ya da geç yeni gelir akışı sağlanmasını kabul etmeliyiz” diye konuştu.

42 MİLYAR EURO GELİR

AB Komisyonu 2018 yılında ortaya koyduğu bir öneride, geri dönüştürülemeyen plastiklere bir vergi getirilmesini ve buradan elde edilen gelirin üye ülkelerin ulusal bütçelerine değil AB bütçesine gitmesini önermişti. Geri dönüştürülemeyen plastikler için uygulanacak vergiden 2027’ye kadar 42 milyar euro gelir elde edileceği hesaplanıyor.

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