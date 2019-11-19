İsveç yönetimi Assange’a tecavüz soruşturmasını kapattı

Ömür boyu hapis yatabileceği ABD’ye iadesi talebiyle İngiltere’de tutuklu yargılanan WikiLeaks kurucusu Julian Assange hakkında İsveç’te yeniden açılan tecavüz soruşturması düşürüldü.

ABD’nin yüz binlerce gizli belgesini WikiLeaks’te yayımlamasının ardından İsveç’te tecavüz suçlamalarından başlatılan yasal sürecin hedefi olan Julian Assange, bu süreç nedeniyle ABD’nin iade talebi eşliğinde İngiltere’de hapis yatarken, İsveç Başsavcılığı’ndan açıklama geldi.

Temyiz yolu açık

Açıklamaya göre Assange’a 2010’da yöneltilen tecavüz suçlamalarıyla ilgili bu yıl tutuklanıp hapse konulmasını müteakip yeniden açılan soruşturma düşürüldü.

Tecavüz suçlamalarıyla ilgili soruşturmayı devam ettirmeyeceğini, iddia edilen suçun işlendiğini kanıtlayacak yeterli delil bulunmadığını, Assange’dan ilaveten ifade almanın delil dengesinde önemli değişiklik yaratmayacağını duyuran İsveç Başsavcılığı, soruşturmanın kapatılması kararının temyize götürülebileceğini belirtti.

Assange’ın İsveç’in başkenti Stockholm’de iki ayrı vakada iki kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle açılan davalar, 2015 ve 2017 yıllarında zaman aşımı nedeniyle düşürülmüştü.

Cinsel saldırı suçlamalarını baştan beri reddeden WikiLeaks kurucusu, 2012’de İsveç’teki yargı sürecinden ötürü kendini ABD’ye teslim edilmiş bulmamak için Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’ne sığınmıştı.

Ancak nisan ayında Ekvador’un sığınma iznini iptalinin ardından İsveç’in iade talebi sürecinde kefaletle bırakılma şartlarını ihlal ettiği ve yargı sürecinden kaçtığı gerekçesiyle karga tulumba elçilikten çıkarılıp tutuklanmıştı.

İngiltere’de işkenceyle kıyaslanan koşullarda hapiste tutulan Assange, ABD’ye iade edilmemek için mahkemede hukuki mücadele veriyor.

İsveç’in soruşturmayı kapatma kararı, Assange’ın doğrudan ABD’ye iadesinin yolunu açtığı yorumlarını beraberinde getirdi.