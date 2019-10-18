Katalan lider Puigdemont kendi isteğiyle Belçika’da teslim oldu

İspanya Yüksek Mahkemesi’nin hakkında üçüncü kez Avrupa çapında tutuklama emri çıkarttığı eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont, kendi isteğiyle Belçika’da polis karakoluna gitti.

Carles Puigdemont’un avukatının Belçika basınına yaptığı açıklamaya göre, Puigdemont sabah saatlerinde kendi isteğiyle karakola giderek ifade verdi.

İspanya Yüksek Mahkemesinin hakkında üçüncü kez Avrupa çapında tutuklama emri çıkarttığı Puigdemont’un İspanya’ya dönmek istemediği, Belçika adaletine güvendiği ifade edildi.

İspanya’nın yasadışı ilan ettiği, Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim 2017’de yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinin 4 ay süren davası 12 Haziran’da sona ermişti.

Katalan siyasetçilere verilen cezaları protesto eden göstericilere polis müdahalesi

Sanıklar hakkında ‘anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak’, ‘kanunun uygulanmasına engel olmak’, ‘devlet kurumlarına itaatsizlik’ ve ‘kamu malını kötüye kullanmak’ suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezaları istenmişti.

Puigdemont 2017 Ekim’de Belçika’ya gitmişti.

İspanya’daki Yüksek Mahkeme hafta başında Puigdemont için üçüncü kez Avrupa çapında tutuklama emri çıkarmıştı.