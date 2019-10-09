İsveç Kralı 5 torununun kraliyet unvanlarını düşürdü

Kral 16. Gustaf, yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 torununun kraliyet unvanlarını düşürdüğünü ve bu kişilerin gelecekte resmi görevleri üstlenmeyeceğini açıkladı.

Kraliyet ailesinin resmi sitesinden yapılan açıklamada İsveç Kralı 16. Gustaf’ın 5 yaşındaki Prenses Leonor, 4 yaşındaki Prens Nicholas, 1 yaşındaki Prenses Adrienne, 3 yaşındaki Prens Alexander ve 2 yaşındaki Prens Gabriel’in kraliyet unvanlarına artık sahip olmayacağına ve gelecekte resmi görevleri üstlenemeyeceklerine karar verdiğini duyurdu.

Açıklamada değişikliğin amacı ise şu ifadelerle açıklandı:

“Bu değişikliklerin amacı, Kraliyet Ailesi’nden hangi üyelerin devlet başkanlığı ya da devlet başkanlığına ilişkin resmi görevleri üstlenip üstlenemeyeceğinin belirlenmesidir.”

Bu kapsamda artık İsveç’te yaşları 1 ile 5 arasında değişen çocuklar dük ya da düşeslik unvanlarını koruyacak ancak “Prens” ya da “Prenses hazretleri” olarak anılmayacak.

Karar, tahtın varislerinden olan iki torunu, Prenses Estelle ve Prens Oscar’ı kapsamıyor.

DAHA ÖZGÜR SEÇİMLER YAPABİLECEKLER

Çocukların ebeveynleri ise sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada kararı olumlu karşıladıklarını belirtti.

3 yaşındaki Prens Alexander ve 2 yaşındaki Prens Gabriel’in annesi Prenses Madeleine Instagram hesabından yaptığı açıklamada kararın ‘uzun süredir planlandığını’ belirterek “yaşamlarını şekillendirebilmeleri için daha büyük fırsat” ifadelerini kullandı. Aynı şekilde kardeşi Carl Philip de ‘çocukların daha özgür seçimler yapabileceklerini’ belirtti.

İSVEÇLİLER ÖDEMELERİ ELEŞTİRİYORDU

Gelişmeyi BBC’ye yorumlayan İsveçli tarihçi Dick Harrison, Kraliyet Ailesi’nin kısa süre içerisinde hızla genişlediğini ve birçok vatandaşın aile üyelerine ödeme yapılmasını ve hepsinin resmi devlet görevlerine getirilebilecek olmasının gerekmediği eleştirilerini yönelttiğini söyledi.

Harrison ayrıca böylece çocukların artık hayatlarını şekillendirmek için daha özgür davranabileceklerini de belirtti.

İsveç, Avrupa’da İngiltere, Norveç, Danimarka, İspanya, Hollanda ve Belçika gibi meşruti monarşiyle yönetiliyor.

1980’de, monarşi kurallarını ‘hükümdarlıkta doğan ilk çocuğun cinsiyetten bağımsız olarak tahtın varisi olacak’ şekilde değiştiren ilk monarşi oldu.