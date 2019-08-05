Macaristan’da 3 çocuk yapana 31 bin euro
Avrupa Birliği’nin nüfus olarak orta büyüklükteki ülkeleri arasında yerini alan Macaristan, azalan nüfusunu arttırabilmek için 3 çocuk yapan Macar ailelere yaklaşık 31 bin euro destek verme kararı aldı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, genç nüfusun Macaristan’ı terk ederek daha fazla para kazanılan Batı Avrupa ülkelerine (Almanya, İngiltere, Avusturya, İsviçre, İtalya, Hollanda, Belçika, Fransa, İrlanda) göçenlerin yüzünden ülke nüfusunun 10 milyonun altına düşmesine daha fazla tahammül edemeyince yeni kararlar almak zorunda kaldı.
Çıkarılan kanun planlarının arasında, ev satın alımlarını desteklemeye yönelik kredi programı, geniş ailelere yönelik araçlara sübvansiyonlar ve en az dört çocuğu olan kadınlar için ömür boyu kişisel vergi indirimi de yer alıyor.
AİLELER MEMNUN
Anita, evlenen çiftlerin en önemli sorununun ev olduğunu, çıkarılan kanunla birlikte çiftlerin ev sahibi olmasının kolaylaşacağını ancak bu kanunla birlikte Budapeşte’de ev fiyatlarının iki katına çıktığını, bu nedenle binlerce yeni apartmanın inşaatına başlandığını, ancak kendilerinin 3 çocuk yerine 2 çocuk yapmayı istediklerini kaydetti.Anita’nın eşi Tibor ise ülke nüfusunun neredeyse tüm Avrupa’da olduğu gibi Macaristan’da da her geçen gün azaldığını, hükümetin çıkardığı kanunun teşvik edici olduğunu, Batı Avrupa ülkelerine göçmek isteyen gençlerin bu kanunla biraz olsun gidişlerinin frenleneceğini söyledi.
Tibor, evliliklerin de önemli bir şekilde artacağını, dolayısıyla çocuk yapma isteğinin de şimdiye kadar hiç görülmemiş bir şekilde yukarılara taşınacağını tahmin ettiğini açıkladı.