Çırılçıplak soyunup 45 metrelik köprüden nehre atladı

4 hours önce
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Portekiz’in Porto kentinde genç bir kadın, üzerindeki giysilerin hepsini çıkararak etraftakilerin şaşkın bakışları arasında 45 metrelik köprüden kendini boşluğa bıraktı.

Porto kentindeki ilginç olaya ait görüntülerde üstsüz bir kadın, köprünün duvarına çıkarak önce tişörtünü sonra pantolonunu çıkarıyor.

Brezilyalı olduğu belirtilen kadın, çok kısa süre sendeliyor, dengesini sağlıyor ve birden nehrin serin sularına dalıyor.

Etraftakilerin büyük şaşkınlıkla izlediği kadın, nehirden sorunsuz bir şekilde çıkmayı başarıyor.

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