Aksaraylı gurbetçi aile vatan yolunda şarampole uçtu

4 hours önce
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Gurbetçi aile şarampole uçtu: 5 yaralı

Tatil için memleketi Aksaray’a giden gurbetçi aile, memleketlerine çok az kalmışken şarampole uçtu. Aileden 5 kişi yaralandı.

Almanya’dan tatil için memleketleri Aksaray’a giden Çekiç ailesinin otomobili, Aksaray- Ankara yolunun 16’ncı kilometresinde dün saat 16.30’daşarampole uçarak devrildi. Mehmet Çekiç (68) yönetimindeki GM IC 91 plakalı otomobili devrildiği görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Gurbetçi aile şarampole uçtu: 5 yaralı

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Sürücü Mehmet Çekiç ile birlikte araçta bulunan eşi Meryem (61), çocukları Güler (39), Yasemin (18) ve Dicle Çekiç (15) yaralandı. 5 yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gurbetçi aile şarampole uçtu: 5 yaralı
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