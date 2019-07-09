Almanya’dan ABD’ye ret: Suriye’ye asker göndermeyi düşünmüyoruz

2 saat önce
0 39 Bir dakikadan az

Almanya, ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey’nin “Almanya’dan kara birliklerinin kısmen bizim askerlerimizin yerine geçmesini istiyoruz” sözlerinin ardından “Suriye’ye kara birliği göndermeyi düşünmüyoruz” açıklamasında bulundu.

Almanya, ABD’den gelen Suriye’ye asker gönderme çağrısını reddetti. Almanya hükümeti, Suriye’ye asker göndermeyeceklerini açıkladı. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, “Suriye’de kara birliğimiz yok ve bunu değiştirmeyi planlamıyoruz” dedi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Seibert, Alman hükümetinin IŞİD karşıtı koalisyondaki mevcut önlemlere ‘bağlı kalmayı’ planladığını belirterek, “Ve bilindiği gibi bu, kara birliklerini kapsamıyor” ifadelerini kullandı.

2008-2010 arasında ABD’nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan James Jeffrey
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey

ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Berlin’deki çeşitli temaslarının ardından Alman basınına demecinde, “Almanya’dan kara birliklerinin kısmen bizim askerlerimizin yerine geçmesini istiyoruz” demişti. Jeffrey, Suriye’nin kuzeyini kontrol eden Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) yardım için Almanya’ya askeri eğitimci, lojistik uzmanı ve teknisyen gönderilmesi çağrısı yapmıştı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

18 saat önce
134

ABD Almanya’dan “Suriye’ye asker göndermesini” istedi

23 saat önce
108

İngiltere’nin ABD Büyükelçisi’nin yazışmaları sızdı: Trump yönetimi ‘beceriksiz’

6 gün önce
76

Almanya’dan Facebook’a 2 milyon euro ceza

6 gün önce
126

Yeni Berlin Havalimanı: Almanya’da 550 bin teknik hatası tespit edilen proje

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin