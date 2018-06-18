2. Kıbrıs Türk Kültür Festivali gerçekleşti (VIDEO)

KIBRIS Türk Dernekleri Konseyi (Council of Turkish Cypriot Associations UK, CTCA) tarafından ikinci kez düzenlenen Kıbrıs Türk Kültür Festivali 17 Haziran Pazar günü gerçekleşti.

Geçen yıl yoğun ilgi gören Kıbrıs Türk Kültür Festivalinin ikincisi Pazar günü Enfield’de gerçekleşti. Türkçe konuşan toplumun yanı sıra yabancıların da adeta akın ettiği festivalde on binlerce kişi yine aynı coşku ve heyecanı yaşadı.

Festivale, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Muhafazakar Partisi Chingford & Woodford Milletvekili Ian Duncan Smith, İşci Partisi Enfield Milletvekili Joane Ryan, Enfield Belediye Lideri Nesil Çalışkan, Enfield Belediye Başkanı Saray Karakuş, KKTC Londra Konsolosu Ülkü Alemdar, KKTC resmi temsilciler, belediye meclis üyeleri, İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yaşarata, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, toplum liderleri ve binlerce halk katıldı.

Festivalde en beğenilen Kıbrıs yemekleri ve tatlıları; Türk okullarının folklor gösterileri; Eylem, SOS, Arif Edizer, Cem Kafkas, Bahar Gökhan gibi Kıbrıslı müzisyenlerin canlı performansları; Kıbrıs Türk dernekleri, sivil toplum önderleri, yazarları ve çeşitli sanat ve spor faaliyetleri aracılığıyla, Kıbrıs Türk kültürü tanıtıldı.

Ayrıca, çocuklar için yüz boyama, lunapark, eşeğe binme gibi aktiviteler varken, festivalin bu sene Babalar Günü’ne denk gelmesi sebebiyle babalar da unutulmadı ve hediyeler dağıtıldı.

Pazar günü gerçekleşen festivalde İngiltere ve Kıbrıs’a direk charter uçuşlar için imza kampanyası başlatıldı ve binlerce imza toplandı.

Açılış ve selamla konuşmasını yapan Konsey Başkanı Leyla Kemal, herkesin bayramın kutlayarak, 2. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne destek sağlayan sponsorlara ve katılımcılara teşekkürlerini sundu.

Muhafazakar Partisi Milletvekilli Ian Duncan Smith ise konuşmasında İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a Direk Charter Seferlerin başlaması konusunda imza kampanyasına destek çağrısında bulunarak şunları söyledi:

“İngiltere’de Ulaştırma ve Dışişleri Bakanlığı düzeyinde doğrudan uçuşların gerçekleşmesi yönünde temaslarda bulunduk ve Kuzey Kıbrıs’a direk charter seferlerin şart olduğunu vurguladık. Gerek İngiliz ve Kıbrıs Türk kökenli vatandaşlarımızın bu konuda çok mağdur olduğunun farkındayız ve birçoğu sadece Kuzey Kıbrıs’taki ailelerini gidip görmek için ciddi zorluklar yaşıyor. Bu nedenden dolayı elimden gelen en iyisini yapmaya çalışacağım ve özellikle de uluslararası toplumun bu konunun ciddiyetini ve önemini yansıtmaya çalışacağız. Bu kapsamda, imza kampanyasına destek olmalısınız ve hedefe ulaşmasıyla bu konu meclise taşınacak. Ancak bu sadece sizlerin birliği ve dayanışması ile sağlanabilir.”

Enfield’ın yeni belediye başkanı Saray Karakuş da bu etkinliğe katılmış olmaktan duyduğu gururu paylaşarak, kendi bölgesindeki yerel halkı festivalde görmenin mutluluğunu belirtti. Festivalin, Enfield’de yaşayan toplumları bir araya getirdiğini, entegrasyonun başarılı bir örneği olduğunu ve kültürel çeşitliliğe hizmet ettiğini ifade etti.

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, geçen sene ilki Kıbrıs Türklerinin İngiltere’ye göçünün 100. yıldönümüne denk gelen 2017 yılında başarıyla tertiplenen Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin bu yıl ikincisinin düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu paylaştı.

Londra’da bulunan Kıbrıs firmalarının haricinde, Kıbrıs markalarının da stantlarda yerini aldığı gözlendi. Turizmden inşaata, gıdadan eğitime kadar birçok firma stantlarında festivale gelen konukları en iyi şekilde ağırladı.

Gelen tüm ziyaretçilerin festivalle ilgili güzel yorumları vardı. Birbirini uzun yıllardır görmemiş Kıbrıslılar, dostları ile muhabbet edip hasret giderdiler. Birbirinden güzel sahne şovları ile halk oyunları gösterileri ise izleyenlerden büyük beğeni topladı.