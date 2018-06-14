Kıbrıs`ın güneyinde istihdam oranı arttı

Kıbrıs Rum İstatistik Dairesi (Cystat) tarafından yayınlanan ilk tahminlere göre, 2017 yılının birinci çeyreğinde Kıbrıs`ın güneyinde istihdam oranı %4 artış göstererek 391.701 kişiye ulaştı.

13 saat önce
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Kıbrıs Rum İstatistik Dairesi (Cystat) tarafından yayınlanan ilk tahminlere göre, 2017 yılının birinci çeyreğinde Kıbrıs`ın güneyinde istihdam oranı %4 artış göstererek 391.701 kişiye ulaştı.

Verilere göre, çalışanların sayısı 391.701 kişi olurken işçi/personel sayısı 343.101 ve serbest meslek sahibi kişilerin sayısı 48.600 olarak belirlendi.

Cystat’a göre, en önemli artış inşaat sektöründe, idari ve destek hizmetlerinde, sanat, eğlence, eğlendinlen, Konaklama ve Yemek Servisi Etkinlikleri ve gayrimenkul sektörlerinde kaydedildi.

2017 yılının 4. çeyreğiyle kıyaslandığında (400.309 kişi) 2018 yılının 1. çeyreğinde Kıbrıs`ta istihdam oranı %2,15 düşüş gösterdi. (YENİDÜZEN.COM)

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