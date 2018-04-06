Sterlin güne yükselişle başladı Bankalararası piyasada dolar 4,05, euro 4,96 seviyesinden işlem görüyor. Sterlin ise güne 5,68 civarında başladı.

Bankalararası piyasada dolar 4,05, euro 4,96 seviyesinden işlem görüyor. Sterlin ise güne 5,68 civarında başladı.

Dolar ve euroda yüksek seyir devam ediyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL haftanın son işlem gününe 4,05’in üzerinde başladı. Dolar dün gece piyasalar kapalı iken 4,0610’la tüm zamanların en yükseğine çıkmıştı.

Euro/TL de dün 4,9740’la rekor kırmasının ardından 4,96 civarında hareket ediyor.

Piyasalar bugün ABD’den gelecek tarımdışı istihdam verisini takip edecek.

ABD-Çin arasındaki ticari gerilim, küresel ticaret ve ekonomik büyüme üzerindeki etkisiyle ilgili endişeleri artırdı. (HABERKIBRIS)