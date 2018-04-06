Sterlin güne yükselişle başladı

Bankalararası piyasada dolar 4,05, euro 4,96 seviyesinden işlem görüyor. Sterlin ise güne 5,68 civarında başladı.

3 saat önce
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Bankalararası piyasada dolar 4,05, euro 4,96 seviyesinden işlem görüyor. Sterlin ise güne 5,68 civarında başladı.

Dolar ve euroda yüksek seyir devam ediyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL haftanın son işlem gününe 4,05’in üzerinde başladı. Dolar dün gece piyasalar kapalı iken 4,0610’la tüm zamanların en yükseğine çıkmıştı.

Euro/TL de dün 4,9740’la rekor kırmasının ardından 4,96 civarında hareket ediyor.

Piyasalar bugün ABD’den gelecek tarımdışı istihdam verisini takip edecek.

ABD-Çin arasındaki ticari gerilim, küresel ticaret ve ekonomik büyüme üzerindeki  etkisiyle ilgili endişeleri artırdı. (HABERKIBRIS)

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