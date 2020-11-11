Koronavirüs belirtileri nelerdir? Gün gün koronavirüs belirtileri

Korona virüsü belirtilerinde yaz ve kış belirtileri arasındabelirgin bir farklılık söz konusu değil. Yapı olarak değişen virüsün artık daha bulaşıcı özelliklere sahip olduğuna dikkat çeken bilim insanları, halsizlik, yorgunluk, kas güçsüzlüğü, bel ağrılarının Covid-19 belirtileri arasında yer aldığını vurguluyor.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini sürdürenhastalıkta günlük belirtiler 6. günden sonra ağırlaşabiliyor. Mers ve Sars gibi virüsleri de içeren bir virüs ailesi olan Covid-19 belirtilerinin sonbaharda alerjik hastalıklarla karıştırılmaması gerektiği belirtiliyor.

Mevsimsel solunum yolu hastalıklarının korona virüsüyle beraber seyredebileceği biliniyor. Belirtilerin ilkgün semptomları arasında hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebiliyor. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığı. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebiliyor.

Covid-19’un yaz ve kış belirtileri arasında belirgin bir fark yok. Ateş yine ön planda. Ülkemizdeki vakalarda genelde daha erken ortaya çıkıyor. İshal ateşten sonra ortaya çıkan bir belirti ama son zamanlarda başlangıçta ortaya çıkmaya başladı. Ana belirtilerde ise bir değişiklik yok.

Hastalarda kusma ön planda olan bir bulgu değil. İshal ve kusma birlikteliğinde özellikle yaz dönemlerinde başka ihtimallerin de değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Covid-19’daki ateş, terleme, öksürük, boğazağrısı, burun tıkanıklığı, yorgunluk, kas, vücut ağrısı şikayetleri gripte de görülüyor. Koronada öksürük, kuru öksürük şeklinde seyrediyor.

Salgında görülen koku ve tat duyusu kaybına diğer solunum yolu enfeksiyonlarında rastlanmıyor. Grip çocuklarda, Covid-19 yaşlılarda daha ağır seyrediyor. Korona virüsünde hastalık temastan 2-14 gün sonra, gripte ise 1-4 gün sonra açığa çıkıyor.

Koronada 1-3. gün belirtileri soğuk algınlığı ve gribe benziyor. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebiliyor. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebiliyor. 4. günde boğaz ağrısı şiddetleniyor. Ses boğuklaşıyor. Yeme ve içmede zorluk yaşanabiliyor. Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlıyor.

5. günde boğaz ağrısı artıyor ve uzuvları hareket ettirmek sancılı oluyor. Eklem ağrıları görülüyor. Yeme içme ağrılı oluyor. Vücudu ve uzuvları hareket ettirirken sancı ve eklem ağrıları görülüyor.

6. gün kuru öksürük başlıyor. Konuşurken, yutkunurken boğaz ağrısı şiddetleniyor. Şiddetli bitkinlik başlıyor. Mide bulantısı artıyor. Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanıyor. İshal ve kusma şiddetleniyor.

7. gün ateş 38 dereceye yükselebiliyor. Öksürük ve balgam çok şiddetleniyor. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale geliyor.

8. gün soluk alıp vermek çok güç bir hale geliyor. Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissediliyor. Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artıyor. Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkıyor.

9. günde tüm belirtiler şiddetle artıyor. Yüz veya dudaklarda mavileşme görülüyor. Öksürük ve balgam çok şiddetleniyor. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale geliyor.

Kuru öksürük: Virüs alt ve üst solunum yollarını etkilediği için en sık görülen belirti. Yüksek ateş: Virüsün yol açtığı tahribatlar ve vücuda verdiği zarar nedeniyle aynı şekilde kuru öksürük gibi en sık görülen bir diğer belirti. Boğaz ağrısı: Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarınabulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileriarasında gösterilebilir. Nefes darlığı: Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri deoluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.

Yorgunluk: Virüsün vücutta oluşturduğu genel tablo nedeniyle hasta kendisini yorgun hissedebilir, kas ve eklem ağrıları yaşayabilir. Baş ağrısı: Üst solunum yollarına etki eden virüsün nefes darlığı, boğaz ağrısı ve diğer belirtilernedeniyle oluşturduğu etki dönem dönem baş ağrısıyla da baş gösterebiliyor. Nezle ve ishal: Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıdahastada ortaya çıkıyor.