Uzmanlar uyardı: En yüksek bulaştırma riski koku alamayanlarda

İngiltere’de University College London’da (UCL) yapılan araştırmada daha önce koku ve tat alma duyusunu kaybetmiş 590 kişinin yüzde 80’inde corona virüsüne karşı antikor oluştuğu görüldü. Bu, o kişilerin Covid-19’a yakalanmış ve bağışıklık kazanmış olduğunun göstergesi.

Antikor geliştirmiş olan kişilerin yüzde 40’ında ise tat ve koku duyusu kaybı dışında başka hiçbir belirti ortaya çıkmamış. Ancak araştırma sadece hafif belirti gösteren kişilerle yapılmış. Tat ve koku alma duyusunun geçici olarak kaybedilmesinin corona virüsü belirtisi olabileceğine dair veriler Nisan ayında gündeme gelmeye başlamış ve Mayıs ortalarında resmi Covid-19 belirtileri listesine eklenmişti.

Corona virüsüyle ilgili mevcut kılavuzlara göre, tat veya koku duyusunda kayba uğrayan kişilerin kendilerini karantinaya alması ve test yaptırması gerekiyor. UCL araştırmasını yürüten Prof. Dr. Rachel Batterham, öksürük ve ateşin halen çoğu kişi tarafından Covid-19’un ana belirtileri olarak görüldüğünü belirtiyor.

KARANTİNAYA GİRMELİLER

Araştırmaya katılan kişiler, 23 Nisan-14 Mayıs tarihleri arasında Londra’daki dört aile hekimliği kliniğine dört hafta öncesine kadar tat ve koku duyusunda kayıp şikayetiyle giden hastalar arasından seçildi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre bu kişilerin hepsine antikor testi yapıldı ve yüzde 80’inin testi pozitif çıktı. Ancak bu kişilerin tamamının hafif belirtiler göstermiş olması veya hafif belirtilere ek olarak tat ve koku hissi kaybı yaşaması, araştırmayı sınırlayan bir etken olabilir. Batterham, buna rağmen araştırmada elde edilen bulguların, tat veya koku kaybında yaşanan değişikliklerin dikkate alınmasının ve bu durumda kişilerin kendilerini karantinaya almasının önemine dikkat çektiğini belirtiyor.

Araştırmaya göre, tüm Covid-19 hastalarında tat ve koku kaybı belirtisi görülmeyebilir, ama bu hislerde kayıp varsa kişi büyük ihtimalle corona virüsü olmuş demektir.

TIKANIKLIK OLMADAN KAYIP

Prof. Dr. Batterham, özellikle burunda tıkanma veya burun akıntısı olmadığı halde koku kaybı olmasına dikkat çekiyor. Covid-19 hastalarının koku alma hissinde kayba uğraması virüsün burun, boğaz ve dilin arkasına yerleşmesinden kaynaklanıyor.

Bu durum, soğuk algınlığında nefes yolunun tıkanmasından kaynaklı tat ve koku duyusunda hissedilen değişiklikten farklılık gösteriyor. Batterham, tat ve koku duyusunda kayıp gibi daha hafif bir semptomun kimseyi hastanelik etmeyeceğini belirtiyor, ancak bu duyu kaybı nedeniyle duman, gaz veya bozulmuş yiyeceklerin farkına varılmaması nedeniyle doğabilecek potansiyel risklere dikkat çekiyor.

Batterham ayrıca başka hiçbir belirti göstermeden sadece koku hissi kaybı yaşayanların başkaları için “en büyük risk” olduğunu, kendilerini iyi hissedip gündelik yaşamlarına normal devam edecekleri için virüsü bulaştırabileceklerine işaret ediyor.