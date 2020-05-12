Hamile kadınlar Covid-19’u daha ağır geçirme riski taşımıyor

İngiltere’de 427 hamile kadın üzerinde yapılan araştırmada, hamile kadınların koronavirüse yakalanması halinde hastalığı diğer kadınlardan daha ağır geçirmediği sonucuna varıldı.

Ancak etnik kökenli, daha ileri yaşta ve aşırı kilolu veya obez olan hamile kadınların, Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılması ihtimalinin daha yüksek olduğu görüldü.

Kadınların büyük kısmı güvenli bir şekilde doğum yaptı, ancak 10’da 1’i yoğun bakımda tedavi gördü ve beş kadın hayatını kaybetti. Bazıları ise hastanede doğum yapmayı bekliyor.

Covid-19 hastalığı ile doğum yapan kadınların bebekleri genel olarak sağlıklı doğdu, ancak yaklaşık yüzde 20’si erken doğdu.

Virüsün anneden bebeğe geçme ihtimalinin düşük olduğu, bebeklerin yüzde 5’inde testin pozitif çıktığı bildirildi.