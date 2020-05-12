Hamile kadınlar Covid-19’u daha ağır geçirme riski taşımıyor

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130ngiltere'de 427 hamile kad\u0131n \u00fczerinde yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmada, hamile kad\u0131nlar\u0131n koronavir\u00fcse yakalanmas\u0131 halinde hastal\u0131\u011f\u0131 di\u011fer kad\u0131nlardan daha a\u011f\u0131r ge\u00e7irmedi\u011fi sonucuna var\u0131ld\u0131.\r\nAncak etnik k\u00f6kenli, daha ileri ya\u015fta ve a\u015f\u0131r\u0131 kilolu veya obez olan hamile kad\u0131nlar\u0131n, Covid-19 nedeniyle hastaneye kald\u0131r\u0131lmas\u0131 ihtimalinin daha y\u00fcksek oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\nKad\u0131nlar\u0131n b\u00fcy\u00fck k\u0131sm\u0131 g\u00fcvenli bir \u015fekilde do\u011fum yapt\u0131, ancak 10'da 1'i yo\u011fun bak\u0131mda tedavi g\u00f6rd\u00fc ve be\u015f kad\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Baz\u0131lar\u0131 ise hastanede do\u011fum yapmay\u0131 bekliyor.\r\nCovid-19 hastal\u0131\u011f\u0131 ile do\u011fum yapan kad\u0131nlar\u0131n bebekleri genel olarak sa\u011fl\u0131kl\u0131 do\u011fdu, ancak yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 20'si erken do\u011fdu.\r\nVir\u00fcs\u00fcn anneden bebe\u011fe ge\u00e7me ihtimalinin d\u00fc\u015f\u00fck oldu\u011fu, bebeklerin y\u00fczde 5'inde testin pozitif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 bildirildi.