Seks robotları ‘psikolojik hasara yol açabilir’

ABD’li araştırmacılar, yapay zekaya sahip seks robotlarının bireyler ve toplum üzerinde psikolojik ve ahlaki açıdan tehdit oluşturduğu uyarısını yaptı.

Bilim insanları bu alandaki teknolojinin düzenleme olmaksızın ilerlediğini, bunun nedeninin ise düzenleyici kurumların bu konuya girmekten utanması olduğunu söyledi ve yetkilileri harekete geçmeye davet etti.

Duke Üniversitesi’nden Dr. Christine Hendren, bazı seks robotlarının karşı koyma programları olduğunu, böylece robotların sahiplerinin tecavüz senaryosu yaratabildiklerini söyledi ve ekledi:

“Bazı robotlar da çocuk görünümünde tasarlanıyor. Bunlardan birinin geliştiricisi olan ve pedofil olduğunu açıklamış Japon bir adam, bunun gerçek bir çocuğa zarar vermesinin önüne geçen önleyici bir araç olduğunu savunuyor.

“Ama bu öte yandan ortadan kaldırılması gereken bu tür davranışları normalleştirmiyor mu?”

İnternette çeşitli seks robotu şirketlerinin reklamları yer alıyor. Onlardan biri de ABD merkezli Realrobitix. Harmony adını verdikleri robotu 8 bin ile 10 bin dolar arasında değişen fiyatlara satıyorlar.

İnsan boyutundaki bu robotlar gözlerini kırpabiliyor, boynunu hareket ettirebiliyor ve konuşurken de dudaklarını oynatabiliyor.

İskoç aksanıyla konuşan robot, “Doğru hamleleri yaparsan hazza ulaşacaksın” gibi ifadelerle konuşuyor.

Şirketin kurucusu ve yöneticisi Matt McMullen, Harmony’nin yapay zeka sayesinde sahibiyle bir ilişki kurduğunu söylüyor:

“Sizinle ilgili şeyleri, örneğin neyi sevip sevmediğinizi ve deneyimlerinizi hatırlayabiliyor.”

İngiltere’nin Leicester kentindeki De Montfort Üniversitesi’nde Etik, Robot Kültürü ve Yapay Zeka profesörü olan Kathleen Richardson, bu türden bir pazarlamanın yasaklanması gerektiğini düşünüyor:

“Bu şirketler ‘İlişkilerin, partnerlerin yok mu? Üzülme, biz sana bir robot kız arkadaş yaratabiliriz’ diyorlar.

“Fakat bir kız arkadaş ile ilişki samimiyet, bağlanma ve karşılıklılık ile gelişir. Makinalar bunların yerini dolduramaz.”

Prof. Richardson’ın danışmanlık yaptığı ve bu tip ürünleri takip etmek için kurulan Seks Robotlarına Karşı Kampanya, seks robotlarının insani ilişkilerin yerini tutabileceğini ima eden reklamların yasaklanması için uzmanlarla birlikte yasa tasarısı hazırlıyor.

BBC’ye konuşan Richardson, “Kadınların seks objeleri olduğu düşüncesini normalleştiren türden bir geleceğe mi ilerliyoruz” diye soruyor ve ekliyor:

“Birinin ilişkisiyle veya ilişki kurmakla ilgili bir sorunu varsa o sorunu iyileştirmeye çalışırsınız, hayatına bir robot alıp insanla kurduğu kadar iyi bir ilişki kurabileceği fikrini normalleştirmeye gerek olmamalı.”