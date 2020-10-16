William Shakespeare’in kitabına 10 milyon dolara satıldı

3 hours önce
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İngiliz yazar William Shakespeare’in ölümünden yedi yıl sonra, 1623’te basılan, oyunlarının ilk toplu basımı Birinci Folyo, ABD’nin New York kentinde Christie’s Müzayede Evi’nde açık artırmaya çıktı.

Shakespeare’in yazdığı ve dünyada altı kopyası bulunan bir kitap açık artırmaya çıktığı Amerika Birleşik Devletleri’nde 9,97 milyon dolara alıcı buldu.

İlk kopya olma özelliği taşıyan kitap, klasik edebiyat dünyasında en yüksek fiyata satılan eser oldu. Uzmanların tahminlerinin neredeyse iki kat üzerinde satılan eserin değerinin 4 ila 6 milyon dolar olduğu tahmin ediliyordu.

İngiliz dili ve edebiyatının en önemli eseri olarak kabul edilen ve 1623’te basılan kitap Shakespeare’in 36 piyesini bir araya getiriyor.

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