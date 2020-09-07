Milattan önce 4. yüzyıldan kalma ‘mask’ bulundu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Manyas Gölü kıyısındaki Daskyleion Antik Kenti’nde devam eden kazı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen kazı, Balıkesir Büyükşehir, Bandırma ve Manyas belediyeleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Eti Bor, Uludağ İçecek ve Ravago firmalarının destekleriyle sürüyor.

Kazıya başkanlık eden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan İren, AA muhabirine, bu sene kentin akropolisinde (yukarı şehir) yer alan Lidya mutfağında yapılan çalışmalarda kiler bölümünün açığa çıkarıldığını söyledi.

Kilerde çok sayıda pithos (depolama kabı) parçasına ve bu kaplarda saklandığı anlaşılan tohumlara ulaştıklarını belirten İren, “Çalışmalarda mutfağın kiler kısmında yanmış halde ele geçmiş farelere ait iskelet izleri, hayvanların burada telef olduklarını gösteriyor.” dedi.

İren, geçen ay savunma destek duvarının (glacis) 15 metre uzunluk ve yaklaşık 5,5 metre yüksekliğindeki büyük bir bölümünün gün ışığına çıkarılarak kente görsellik kazandırma çalışmalarına devam edildiğini aktardı.

Bu yıl duvarların korunmasına ve onarılmasına öncelik verildiğini bildiren Prof. Dr. İren, şöyle konuştu:

“Kentin diğer yapıları üzerinde de benzer restorasyon çalışmaları yürütüldü. Öte yandan Lidya mutfağı ve çevresinde kazılan topraktan, flotation (suda yüzdürme) işlemi ile tohum ve diğer organik parçaları elde etme çalışmasına devam edildi. Bunların türleri araştırılarak 2 bin 700 sene önceki bölge mutfağı ve yeme içme adetleri anlaşılacak. Bu sene en ilgi çekici buluntulardan biri, kentin akropolisinde ele geçen ve milattan önce 4. yüzyıl sonlarına tarihlenen pişmiş topraktan yapılmış tanrı Dionysos maskıdır. Bu olasılıkla bir adak maskı. Daha fazla bilgi zaman içinde araştırmalar derinleştikçe ele geçecek.”

İren, 2020 kazılarını bu ay ortalarında tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.