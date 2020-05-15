İngiliz kadın ressam Cecily Brown ezber bozuyor

3 hours önce
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İngiliz kadın ressam Cecily Brown’ın Gagosian Galerisinin çevrimiçi görüntüleme platformunda satışa sunulan ‘Bir Manzarada Rakamlar’ eseri 5,5 milyon dolara alıcı buldu. Sanatçının başka bir eseri daha önce 6,6 milyon dolara satılmıştı.

New York’ta yaşayan 51 yaşındaki İngiliz ressam Cecily Brown’un ‘Bir Manzarada Rakamlar’ tablosu, ABD merkezli Gagosian Galerisinin çevirimiçi görüntüleme platformunda 5,5 milyon dolara (38 milyon 305 bin TL) alıcı buldu. Brown’un daha önce de ‘Aniden Geçen Yaz’ tablosu Sotheby’nin New York’taki Çağdaş Sanat Akşam Müzayedesinde 6.7 milyon dolara satılmıştı. Sanatçının eserlerinin katıldığı her müzayedede yüksek fiyatlara alıcı bulması, sanat dünyasında ressamların eserlerinin ölümünden sonra değerlenmesi ezberini bozuyor.

BANLİYÖDEN SANATIN ZİRVESİNE

İngiltere’nin banliyö şehri Surrey’de doğan Brown, sanat yüksekokuluna gitmeden önce ressam Maggi Hambling’in öğrencisi oldu. 1990’ların başlarında Slade Güzel Sanatlar Okulu’ndan mezun olduktan sonra ‘Genç İngiliz Sanatçıların Yükselişi’ grubunda yer aldı. 1992 yılında New York’a değişim öğrencisi olarak giden sanatçı 1994’ten beri orada yaşıyor. Eserlerinde Batı resminin dev isimleri Paolo Veronese, Peter Paul Rubens ve Edgar Degas’tan Willem de Kooning, Francis Bacon ve Joan Mitchell’e ve popüler kültüre atıfta bulunan sanatçı, anlatı kültürünün darlıklarından kopan bir estetiğe hükmeden eserleriyle ünlendi.

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