Okan Bayülgen ‘Harem Kabare’ müzikali ile Londra’ya geliyor

Okan Bayülgen’in yazdığı ve yönettiği Harem Kabare müzikali 8 Mart’ta Londra’da izleyicilerle buluşacak.

Beşinci kez evlenmeye hazırlanan bir adamın eski eşlerinin bir araya gelerek onu etkilemeye çalışmasını anlatan oyun, Türkiye ve Almanya turnesinin ardından 8 Mart’ta Londra’da sahnelenecek.

Etkinlik Türkiye’de konser ve tiyatrolar organize eden Gişe Organizasyon’un Londra ofisi tarafından düzenleniyor.

Okan Bayülgen’in yazdığı, yönettiği ve oynadığı bu müzikalde Özge Borak, Ezgi Çelik, Beste Tok, Ödül Turan, Gizem Dinç ve Aybüke Albere çok farklı ve eğlenceli kadınlara can verdiler.

“Bu kadınlar siz, arkadaşlarınız, geçerli ya da gelecekteki haliniz gibi. Fena halde tanıdık, korkunç, şuh, dramatik ve komik.

Bu adamı tepelesinler mi, sevsinler mi, öldürsünler mi?

Hep beraber karar vereceğiz.”

İzleyiciyi kahkahalara boğan müzikalin biletleri www.islingtonassemblyhall.co.uk ya da www.universe.com/events/harem-kabare-tickets-9HT5FX sitelerinden temin edilebilir.

Tarih: 8 Mart 2020

Yer: Islington Assembly Hall

Adres: Upper St, Islington, London N1 2UD

Bilet fiyatları: £40-£50-£65

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