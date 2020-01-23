Saklı Ada Belgeseli seyirciyle buluştu

KIBRIS adasının tarih, kültür ve doğa bakımından en zengin bölgesi olan Kuzey Kıbrıs’ı konu edinen Saklı Ada Belgeseli Londra’da izleyiciyle buluştu.

Tarihi M.Ö 10.000 yıllara dayanan Kıbrıs sadece deniz, kum ve güneşi ile değil aynı zamanda birçok tarihi dokusu ve kültürel değerleriyle de görülüp bilinmesi gereken bir ada. Saklı Ada belgeseli bu değerler göz önünde bulundurularak yapılmış olup alanında uzman rehberler eşlinde bir Kuzey Kıbrıs yolculuğu sunuyor.

Üç bölümden oluşan belgeselin ilk bölümü olan “Kuzey Kıbrıs’a Yolculuk” 40 dakika sürüyor. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Hasan Doğan’ın üslendiği eşsiz belgeselin ilk bölümü Haringey’de toplum üyelerimizle buluştu.

Belgeselin yapımcısı ve yönetmeni Hasan Doğan yaptığı açıklamada ortaya çıkan üçlemeden memnun olduğunu, verdikleri emeklerin karşılığını aldıklarını dile getirdi.

Doğan, “Yaptığımız bu yolculukta bir yandan Kıbrıs’ın bilinmeyen değerlerinin hikayesi incelenirken bir yandan da Kıbrıs’ın bilenen ama belki de farkında olmadığımız değerleri bu belgeselde yer alıyor. Bunlardan başlıcaları Lefkoşa, Büyük Han, Selimiye Camii, Girne Kalesi, St. Barnabas Manastırı, Karmi Köyü ve Ozan Köydür. Ayrıca Kıbrıs’ta Türkler ve Rumların dışında farklı bir etnik yapı olan Maronit’lerin yaşadığı Kormacit Köyü önemli bir hikaye olarak karşımıza çıkmaktadır.” dedi.

Kuzey Londra’nın ardından Güney Londra’da ve Birleşik Krallık’ın farklı bölgelerinde de gösterilmesi planlanan belgesel için ilerleyen günlerde tarihler ve adresler belirlenerek ayrıyeten duyuru yapılacak.

Belgesel gösterimi ve Sponsorluk için detaylı bilgiye 07939218356 numarasını arayarak Hasan Doğan’dan edinebilirsiniz.