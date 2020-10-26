2020’nin en iyi markaları belli oldu

6 hours önce
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Interbrand’in “En İyi Küresel Markalar Raporu”nun 2020 sıralaması açıklandı. İlk 10’u teknoloji şirketleri domine ederken Apple birinci, Amazon ikinci Microsoft ise üçüncü sırada yer aldı.

1974’te kurulmuş olan ve markalara danışmanlık veren pazarlama firması Interbrand’in “En İyi Küresel Markalar Raporu”nun 2020 sıralaması açıklandı.

Söz konusu listenin ilk 10’unu teknoloji şirketleri domine etti. Dünyanın en değerli şirketi olan Apple birinci, online alışveriş platformu Amazon ikinci Microsoft ise üçüncü oldu.

Pandemi döneminde kullanım oranı hatırı sayılır oranda artan Zoom  ve elektikli otomobil üreticisi  Tesla da listede yer aldı.

Facebook’un bünyesinde bulunan Instagram ve Google’ın video servisi Youtube, listeye girmeyi başarırken, Amazon, Spotify ile Netflix listenin en hızlı yükselen markaları oldu.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft ise bir başka teknoloji devi Google’ı geçerek ilk 3’e adım attı.

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