SSC Tuatara, 508.72 km/s ile dünyanın en hızlı otomobili oldu

SSC Tuatara, Koenigsegg Agera RS’in dünyanın en hızlı seri üretim otomobili rekorunu kırdı. Aracın rekor denemesi sırasında ulaştığı ortalama hız ise 508.7 km/s.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde yerel bir haber kanalının SSC Tuatara’nın dünyanın en hızlı otomobili unvanını ele geçirdiğini öne sürdüğünden ve konuyla ilgili resmi açıklamaların beklendiğinden bahsetmiştik.

O açıklama nihayet geldi ve SSC Tuatara, 508.7 km/s ortalama hız ile dünyanın en hızlı seri üretim otomobili unvanının yeni sahibi oldu.