SSC Tuatara, 508.72 km/s ile dünyanın en hızlı otomobili oldu
SSC Tuatara, Koenigsegg Agera RS’in dünyanın en hızlı seri üretim otomobili rekorunu kırdı. Aracın rekor denemesi sırasında ulaştığı ortalama hız ise 508.7 km/s.
Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde yerel bir haber kanalının SSC Tuatara’nın dünyanın en hızlı otomobili unvanını ele geçirdiğini öne sürdüğünden ve konuyla ilgili resmi açıklamaların beklendiğinden bahsetmiştik.
O açıklama nihayet geldi ve SSC Tuatara, 508.7 km/s ortalama hız ile dünyanın en hızlı seri üretim otomobili unvanının yeni sahibi oldu.
Aslına bakacak olursak SSC Tuatara, ABD’nin Güney Nevada’daki 160 Eyalet Yolu’nda gerçekleştirilen hız rekoru denemelerinde maksimum 532.9 km/s hıza ulaşmayı başardı. Ancak Guinness, söz konusu rekoru kayıtlara geçirmek için aracın aynı yolda gidiş-geliş hızının ortalamasını ‘en yüksek hız’ olarak kabul ediyor.
Bu nedenle de SSC Tuatara, 532.9 km/s ile değil 508.7 km/s hız ile dünyanın en hızlı seri üretim otomobili olarak kayıtlara geçmiş durumda.