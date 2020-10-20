Bu elektrikli süpürge 2 tonluk aracı çekebiliyor

Xiaomi akıllı telefon sektöründe yakaladığı başarıyı elektrikli ev aletleri alanında da sürdürüyor. Özellikle de Mija markası altında çok başarılı ürünler çıkarıyor.

BU ürünlerden bir yenisi de Xiaomi Mijia Wireless Vacuum K10 olmuştu. Çok yakın zamanlardan tanıtılan Mijia Wireless Vacuum K10, 12 silikona dayalı filtreleme sistemi ile dikkat çekiyordu. Ancak bir kullanıcının TikTok için yayınladığı video, Mijia Wireless Vacuum K10 için büyük ses getirdi.

Elektrikli süpürgenin emiş gücünü göstermek isteyen bu kullanıcı, 2 tondan daha ağır olan Tesla Model S’i elektrikli süpürgeyle sürüklemeyi başardı.

125 bin rpm’lik motora sahip olan ve 150AW’lık emiş gücü bulunan Mijia Wireless Vacuum K10, Xaiomi mühendislerinin uzun süreli çalışmalarıyla ortaya çıkmıştı.