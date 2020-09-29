NASA’nın 23 milyon dolarlık yeni uzay tuvaleti

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotların test etmesi için yeni uzay tuvaletini göndermeye hazırlanıyor. Hazırlanan yeni tuvalet sisteminin gelecekteki Ay veya Mars görevlerinde kullanılması planlanıyor.

Evrensel Atık Yönetim Sistemi (Universal Waste Management System – UWMS) olarak bilinen ve 23 milyon dolara mal olan tuvalet sistemi, halihazırda uzay istasyonunda kullanılmakta olan tuvalet sisteminden yüzde 65 daha küçük, yüzde 40 daha hafif ve daha fazla mürettebata hizmet verebilecek. Tuvalet, uzay istasyonuna Northrop Grumman Cygnus kargo kapsülünde rutin ikmal görevi sırasında bugün fırlatılacak.

UWMS’nin uzay istasyonuna kurulumunun ardından astronotların düşük yerçekimli ortamlarda nasıl bir performans sergileyeceğini test edecekler.