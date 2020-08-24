Yapay zekayla İsa’nın portresi oluşturuldu

Bas Uterwijk isimli Hollandalı fotoğrafçı ve görsel tasarımcı, yapay zeka ile tarihi figürlerin portelerini oluşturdu. İsa, Jül Sezar, Kraliçe I. Elizabeth ve Vincent van Gogh’un aralarında yer aldığı portre koleksiyonu için sanatçı Uterwijk, eski resim ve heykellerin yanı sıra tarihi belgelerden de yararlandığını söyledi.

Artbreeder isimli programı kullanan Uterwijk, portreleri hazırlarken saç stili, göz rengi ve kıyafet gibi silik olan bazı özellikleri kendisinin tamamladığını, ‘boşlukları doldurduğunu’ dile getirdi.

‘TARİHSEL BİR GERÇEĞİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURDUM’

Tarihi belgelere ve mevcut kaynaklara bağlı kalarak bir portre çalışmasını bitirmek için birkaç gün ila bir yıla kadar zaman harcadığını söyleyen Uterwijk, İsa’nın canlandırmasında ‘tarihsel bir gerçeği’ göz önünde bulundurduğunu ifade etti. Bazı tarihçilerin, İsa’nın saçının uzun olabileceğine inanmadığını dile getiren Uterwijk, bu yüzden alışılmışın dışında kısa saçlı bir İsa portresi ürettiğini söyledi.

“Hıristiyan ikonografisinde İsa uzun saçlı, açık tenli, uzun boylu ve zayıf olarak tasvir ediliyor” diyen Uterwijk, İsa’nın muhtemelen daha soluk bir teni, kısa ve koyu saçları olduğunu düşündüğünü söyledi. “Bazen olabildiğince gerçekçi olmaya ve tarihi bir figürü nasıl algıladığımızın bir temsilini vermeye çalışıyorum” dedi.

‘BUNLAR YALNIZCA GRAFİK DEĞİL’

Portre yapmaya ilk olarak Billy the Kid görseli ile başladığını söyleyen Uterwijk, şöyle konuştu: “Billy the Kid’e eski, çizik ve mevcut tek orjinal resim olan bir görselle başladım. Daha sonra düzenlemeler yaptım, neredeyse boşlukları doldurmak gibiydi. Bu yüzden çoğu yalnızca grafik değil, aynı zamanda sanatsal nitelik de barındırıyor.”