Ozon tabakası iyileşiyor

\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019de yap\u0131lan yeni bir ara\u015ft\u0131rma ozon tabakas\u0131n\u0131n tamamen iyile\u015fme potansiyeline sahip oldu\u011funu ortaya koyarak, \u00e7evresel hasar\u0131n tersine \u00e7evrilmesinde nadir bir ba\u015far\u0131y\u0131 m\u00fcjdeliyor ve k\u00fcresel eylemin bir fark yaratabilece\u011fini g\u00f6steriyor. Ara\u015ft\u0131rmada 2000\u2019li y\u0131llardan bu yana ozon tabakas\u0131ndaki deli\u011fin d\u00fczenli olarak k\u00fc\u00e7\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc ortaya konularak Montreal Protokol\u00fc\u2019n\u00fcn \u00f6nemine de\u011finildi.\r\n\r\nNature dergisinde yay\u0131nlanan bilimsel bir makale, \u00e7evresel zarar\u0131n tersine \u00e7evrilmesinde nadir bir ba\u015far\u0131y\u0131 m\u00fcjdeliyor ve d\u00fczenli k\u00fcresel eylemin bir fark yaratabilece\u011fini g\u00f6steriyor.\r\nOZON TABAKASI TAMAMEN \u0130Y\u0130LE\u015eME POTANS\u0130YEL\u0130NE SAH\u0130P\r\n\u0130ngiltere\u2019de yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmada ozon tabakas\u0131n\u0131n iyile\u015fmeye devam etti\u011fi ve tamamen onar\u0131lma potansiyeline sahip oldu\u011fu ifade edildi.\r\n\r\nStratosferde yer alan ve G\u00fcne\u015f\u2019ten yery\u00fcz\u00fcne ula\u015fan \u00a0ultraviyole radyasyonun \u00e7o\u011funu emerek koruyucu bir kalkan g\u00f6revi \u00fcstlenen ozon tabakas\u0131 olmasa gezegende hi\u00e7bir canl\u0131 hayatta kalamazd\u0131.\r\n\r\nGe\u00e7mi\u015fte, insanlar\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 \u00e7e\u015fitli \u00fcr\u00fcnlerde bulunan kloroflorokarbonlar (CFC'ler), ozon tabakas\u0131nda ya\u015fam\u0131 tehdit eden bir hasara neden oldu.\r\n\r\n\u00c7al\u0131\u015fman\u0131n Ba\u015fyazar\u0131 olan ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer \u0130daresi'nde (NOAA) \u00e7al\u0131\u015fan Colorado Boulder \u00dcniversitesi \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Antara Banerjee, \u00a0The Independent'e yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n\r\nZARARLI MADDELER 2000'L\u0130 YILLARIN BA\u015eLARINDA AZALMAYA BA\u015eLADI\r\n\u201cG\u00fcney yar\u0131mk\u00fcrede, \u00f6zellikle hava sirk\u00fclasyon modellerinde iklim de\u011fi\u015fikli\u011fi belirtileri bulduk. Ara\u015ft\u0131rman\u0131n zorlu\u011fu, de\u011fi\u015fen hava sirk\u00fclasyon modellerinin Montreal Protokol\u00fc'n\u00fcn uygulanmas\u0131n\u0131 takiben azalan ozon deli\u011finden kaynaklan\u0131yordu. G\u00fcney yar\u0131mk\u00fcredeki jet ak\u0131m\u0131, ozon tabakas\u0131n\u0131n incelmesi nedeniyle 20. y\u00fczy\u0131l\u0131n son on y\u0131llar\u0131nda g\u00fcney kutbuna do\u011fru yava\u015f yava\u015f kay\u0131yordu. \u00c7al\u0131\u015fmam\u0131z, hareketin 2000'den beri durdu\u011funu ve hatta tersine d\u00f6nebilece\u011fini ke\u015ffetti. Hareketteki duraklama, ozon deli\u011fi iyile\u015fmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 zamanla ba\u015flad\u0131. Ozon deli\u011finden sorumlu olan ozon tabakas\u0131na zarar veren maddelerin emisyonlar\u0131 - sprey kutular\u0131ndan ve so\u011futucu ak\u0131\u015fkanlardan gelen CFC'ler, Montreal Protokol\u00fc sayesinde 2000 y\u0131l\u0131 civar\u0131nda azalmaya ba\u015flad\u0131."\r\n\r\n\u201cJet ak\u0131m\u0131n\u0131 etkileyen sadece ozon de\u011fil, ayn\u0131 zamanda karbondioksitin (CO2) de etkisi var. G\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz \u015fey, jet ak\u0131\u015f\u0131n\u0131 bir y\u00f6ne (kuzeye) \u00e7eken ozon geri kazan\u0131m\u0131 ile di\u011fer yolu (g\u00fcneye) \u00e7eken artan CO2 aras\u0131nda bir \u2018\u00e7eki\u015fme\u2019 oldu\u011fudur.\u201d\r\n\r\n\u201cDe\u011fi\u015fen jet ak\u0131\u015f\u0131ndaki duraklamay\u0131 g\u00f6r\u00fcyoruz \u00e7\u00fcnk\u00fc bu iki kuvvet \u015fu anda dengede. Ozon tamamen d\u00fczeldi\u011finde ve CO2 g\u00fcneye do\u011fru itmeye devam etti\u011finde bu durum de\u011fi\u015febilir. \u201d\r\n\u00c7EVRE \u0130\u00c7\u0130N \u0130Y\u0130 HABER\r\nBanarjee, \u00a0\u201cAvustralya'da 2000'den \u00f6nce ozon tabakas\u0131n\u0131n\u0131n inceldi\u011fi zamanda, jet ak\u0131m\u0131n\u0131n daha g\u00fcneye ilerledi\u011fi ve ya\u011fmur ta\u015f\u0131yan f\u0131rt\u0131nalar\u0131 o b\u00f6lgeden uzakla\u015ft\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in k\u0131\u015flar\u0131n \u0131l\u0131man ge\u00e7ti\u011fi belirtilmi\u015fti. Bu de\u011fi\u015fiklikler \u015fimdi eskisine d\u00f6nebilir ve bu da Avustralya i\u00e7in iyi bir haber olabilir. G\u00fcney Amerika gibi di\u011fer b\u00f6lgeler i\u00e7in, ozon tabakas\u0131n\u0131n incelmesi tropik b\u00f6lgelerde geni\u015flemeye ve daha fazla ya\u011f\u0131\u015fa neden oldu. Tar\u0131msal \u00fcretim bantlar\u0131 geni\u015fledi, bu da onlar i\u00e7in iyi oldu, ancak \u015fimdi istikrar kazanabilir. Bunun ekonomileri ve g\u0131da g\u00fcvenli\u011fi \u00fczerinde etkileri var\u201d diyerek ozon tabakas\u0131n\u0131n iyile\u015fmesinin \u00e7evre i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemli katk\u0131lar\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131.\r\n\r\nBanarjee, ozon tabakas\u0131n\u0131n Montreal Protokol\u00fc sayesinde iyile\u015fmeye devam etti\u011fini belirterek, \u201cBu uluslararas\u0131 antla\u015fman\u0131n i\u015fe yarad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6steriyor ve gezegenimize daha \u00f6nce yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z hasar\u0131 tersine \u00e7evirebiliyoruz. \u00a0Protokole ba\u011fl\u0131 kalmaya devam edersek, ozon deli\u011finin - farkl\u0131 zamanlarda, atmosferin farkl\u0131 k\u0131s\u0131mlar\u0131nda - iyile\u015fmesi \u00f6ng\u00f6r\u00fclmektedir. Baz\u0131 b\u00f6lgelerde, bunun \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki birka\u00e7 on y\u0131l i\u00e7inde ve baz\u0131lar\u0131nda ise y\u00fczy\u0131l\u0131n sonlar\u0131nda olabilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n\r\nMONTREAL PROTOKOL\u00dc HAKKINDA\r\nEyl\u00fcl 1987\u2019de\u00a0Ozon Tabakas\u0131n\u0131 \u0130ncelten Maddeler \u0130li\u015fkin Montreal Protokol\u00fc\u00a0kabul edilmi\u015ftir. 1985 y\u0131l\u0131nda Antartika \u00fczerindeki ozon deli\u011finin tespit edilmesi ile h\u00fck\u00fcmetler, bir\u00e7ok Kloroflorokarbon (CFC)\u2019lar\u0131n ve baz\u0131 halonlar\u0131n \u00fcretimini ve t\u00fcketimini azaltacak kat\u0131 \u00f6nlemlere ihtiya\u00e7 oldu\u011fu yarg\u0131s\u0131na varm\u0131\u015flard\u0131r. Montreal Protokol\u00fc, periyodik olarak yap\u0131lan bilimsel ve teknolojik de\u011ferlendirmeleri temel alarak azatl\u0131m takviminin revize edilebilece\u011fi \u015fekilde olu\u015fturulmu\u015ftur.\r\n\r\nBu teknik ve bilimsel de\u011ferlendirmeleri takiben, s\u00f6z konusu Protokole ait takvimdeki azatl\u0131m\u0131n h\u0131zland\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in\u00a01990\u2019da (Londra),1992\u2019de (Kopenhag), 1995\u2019de (Viyana), 1997\u2019de (Montreal), 1999\u2019da (Pekin)\u00a0ve\u00a02007\u2019de (Montreal)\u00a0tekrar d\u00fczenlenmi\u015ftir. Ayr\u0131ca bu d\u00fczenlemeler, yeni kontrol maddelerinin ve yeni \u00f6nlemlerin de anla\u015fmaya dahil edilmesine neden olmu\u015ftur. 196 \u00fclkenin taraf oldu\u011fu Montreal Protokol\u00fc, \u00e7evre konusunda olu\u015fturulmu\u015f en ba\u015far\u0131l\u0131 \u00e7ok tarafl\u0131 anla\u015fma olarak tan\u0131mlanmaktad\u0131r. Haziran 1990 y\u0131l\u0131nda, Londra\u2019da protokol\u00fcn b\u00fcy\u00fck bir ba\u015far\u0131s\u0131 olarak g\u00f6r\u00fclen ve geli\u015fmi\u015f \u00fclkelerin katk\u0131lar\u0131 ile olu\u015fturulan bir\u00a0"\u00c7ok Tarafl\u0131 Fon (MLF)"\u00a0kurulmu\u015ftur. Bu fon, geli\u015fmekte olan \u00fclkelerin end\u00fcstrisine; OT\u0130M'lerin giderilmesine y\u00f6nelik projelerde teknik uzmanla\u015fma, yeni teknolojiler ve ekipmanlar i\u00e7in kulland\u0131r\u0131lmaktad\u0131r.\r\n\r\nT\u00fcrkiye;\u00a0Protokole 19 Aral\u0131k 1991 tarihinde taraf olmu\u015ftur ve t\u00fcm de\u011fi\u015fikliklerini kabul etmi\u015ftir. Protokole ili\u015fkin ulusal ve uluslararas\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n izlenmesi Ulusal Odak Noktas\u0131 g\u00f6revini y\u00fcr\u00fcten \u00c7evre ve \u015eehircilik Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n koordinasyonunda ger\u00e7ekle\u015ftirilmektedir.