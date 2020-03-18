Arnold Schwarzenegger, servis robotunu yapan şirkete 10 milyon dolarlık dava açıyor

KUZEY ve Doğu Avrupa’nın en büyük “servis robotu” üreticisi olduğunu söyleyen Rus robotik şirketi, Arnold Schwarzenegger’in robotunu yaptı. Şirket, Robo-C diye adlandırılan serinin herhangi bir ünlüye benzer şekilde üretilebileceğini ve hane halkının ev işlerini yapacağını söylüyor.

Şirketin internet sitesinde robot serisiyle ilgili şu ifadeler yer alıyor:

Marilyn Monroe misafirlerinizi karşılayacak, William Shakespeare çocuklarınıza masal anlatacak, Christiano Ronaldo akıllı ev sisteminizi yönetecek.

Şirket, Arnold Schwarzenegger’e benzer robotunu ise New York Oyuncak Fuarı’nda ve Las Vegas’ta düzenlenen teknoloji fuarı CES’te tanıttı.

Robot-C’lere 25 binle 50 bin dolar arasında fiyat biçtiği söylenen şirket, ünlü oyuncuya benzeyen ürünü için şu ifadeleri kullandı:

Arnold Schwarzenegger misafirlerinizi karşılayacak, ışığı açacak ve kettle’a basacak.

Ancak Vice.com’un aktardığına göre gerçek Schwarzenegger duruma tepki gösterdi. Ünlü oyuncu şirkete 10 milyon dolarlık tazminat davası açıyor.

Bir robotu canlandırdığı Teminatör serisiyle efsaneleşen oyuncunun, şirketin ürünlerinde ya da tanıtımında yüzünün kullanılmasına izin vermediği bildirildi.

Mahkemeye sunulan resmi belgede oyuncunun yüzünün izinsiz kullanımının “büyük bir sinema yıldızının kazandığı ve hak ettiği saygınlığı azaltacağı” ifadeleri yer aldı. Dosyada ayrıca, şirketin geçen yıl, oyuncudan St. Petersburg’dayken robotla fotoğraf çekilmesini istediği ancak oyuncunun reddettiği iddia edildi.

Bir diğer iddiaya göre de Promobot, Schwarzenegger’e “onu” halka açık ortamda veya ticaret fuarlarında kullanmayı bırakacağına dair söz verdi. Ancak bu sözünü New York Oyuncak Fuarı’yla bozdu.