Samsung, Galaxy kullanıcılarına yolladığı gizemli ‘1’ mesajı için özür diledi

6 hours önce
0 154 Bir dakikadan az

Teknoloji devi Samsung, akıllı telefon ve tablet kullanıcılarına yanlışlıkla gönderdiği mesaj için özür diledi.

Şirket, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Eğer ‘Cihazımı Bul uygulamasından ‘1’ yazan bir bildirim aldıysanız, bu şirket içinde yapılan bir test aşamasında hatayla oldu ve cihazınıza herhangi bir etkisi bulunmuyor. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. İleride benzer hataların tekrarlanmaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” denildi.

Galaxy serisi cep telefonu ve tablet kullananlar dün üst üste, bir kaç saat arayla ‘Cihazımı Bul’ uygulamasından sadece ‘1’ yazan mesaj aldı. Söz konusu uygulama, kullanıcılara cihazın yerini tespit etme, kilitleme ve cihazdaki tüm verilerle ilgili kontrol sağladığından, mesajı alanlar endişeye kapıldı.

Bazı kullanıcılar, bildirimin sadece kendilerine gelip gelmediğini öğrenmek için konuyu sosyal medyaya taşıdı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

2 weeks önce
437

Türkiye Ticaret Bakanı Pekcan’dan İngiltere ile anlaşma mesajı

3 weeks önce
705

İngiltere’de çocukların çoğu cep telefonlarıyla uyuyor

2 January 2020
310

DAY-MER 2020’ye umudunu büyüterek giriyor

27 December 2019
194

KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı’dan yeni yıl mesajı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin