İngiliz ve Japon 2 ilaç firmasının çalışması sonucu yapay zeka ilk kez ilaç üretti. Bir ilacın üretimi ortalama 5 yıl sürerken, yapay zeka bunu 1 yıldan kısa bir süreye indirdi.

Yapay zeka artık birçok alanda kullanılıyor. Sağlık sektörü de buna dahil. Kimi uygulamalarla hastalık teşhis ediliyor, kimileri ile veri okuma yapılıyor. İlaç geliştirme de yapay zekanın kullanıldığı alanlardan. Bu alanda bir ilk yaşandı, tamamen yapay zeka kullanılarak ilk kez bir ilaç üretildi.

Üstelik normalde ilaç üretimi 5 yıl sürerken, yapay zeka bunu 12 aydan kısa bir sürede tamamladı. Obsesif Kompulsif Bozukluk hastaları için üretilen ilaç insan üzerinde denenecek. İngiliz ve Japon 2 ilaç firmasının birlikte çalıştığı ilacın üretim aşamasında doğru molekülü bulmak için çok sayıda karar verilmesi gerektiği belirtildi.

Yapay zekanın bu kararları hızlı ve doğru bir şekilde verdiği vurgulandı. Bilim insanları bu çalışmanın ilaç sektöründe yapay zeka kullanımı için bir kilometre taşı olacağının altını çiziyor.