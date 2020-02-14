Yapay zeka ilk kez ilaç üretti

4 hours önce
0 91 Bir dakikadan az

İngiliz ve Japon 2 ilaç firmasının çalışması sonucu yapay zeka ilk kez ilaç üretti. Bir ilacın üretimi ortalama 5 yıl sürerken, yapay zeka bunu 1 yıldan kısa bir süreye indirdi.

Yapay zeka artık birçok alanda kullanılıyor. Sağlık sektörü de buna dahil. Kimi uygulamalarla hastalık teşhis ediliyor, kimileri ile veri okuma yapılıyor. İlaç geliştirme de yapay zekanın kullanıldığı alanlardan. Bu alanda bir ilk yaşandı, tamamen yapay zeka kullanılarak ilk kez bir ilaç üretildi.

Üstelik normalde ilaç üretimi 5 yıl sürerken, yapay zeka bunu 12 aydan kısa bir sürede tamamladı. Obsesif Kompulsif Bozukluk hastaları için üretilen ilaç insan üzerinde denenecek. İngiliz ve Japon 2 ilaç firmasının birlikte çalıştığı ilacın üretim aşamasında doğru molekülü bulmak için çok sayıda karar verilmesi gerektiği belirtildi.

Yapay zekanın bu kararları hızlı ve doğru bir şekilde verdiği vurgulandı. Bilim insanları bu çalışmanın ilaç sektöründe yapay zeka kullanımı için bir kilometre taşı olacağının altını çiziyor.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

2 January 2020
312

Altı doktorun geliştirdiği yapay zeka, meme kanserini doktorlardan daha iyi teşhis etti

13 December 2019
278

Eski madenci kenti Blyth Valley’i ilk kez Muhafazakar Parti kazandı

12 November 2019
401

Yapay zekaya bağlı 143 yeni meslek geliyor

4 November 2019
285

Google yapay zekaya kokuları öğretmeye başladı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin