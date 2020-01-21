Big Ben’in iki katı büyüklüğündeki göktaşı Dünya’yı ‘teğet geçecek’

10 hours önce
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Astronomların ‘2009 BH2’ adını verdiği ve Londra’daki ünlü Big Ben isimli saat kulesinin iki katı büyüklüğündeki bir göktaşı bugün Dünya’yı teğet geçecek. 200 metre çapındaki göktaşı 4.5 milyon kilometre uzakta, ki bu astronomik ölçülere göre fazlasıyla ‘yakın’ sayılıyor.

NASA, bugün Türkiye saatiyle 17:30 civarında bir göktaşının Dünya’ya yakın bir geçiş yapacağını duyurdu. 200 metre çapındaki bu göktaşına ‘2009 BH2’ ismi verilmiş. Göktaşının büyüklüğününse Londra’nın ünlü saat kulesi Big Ben’in iki katı olduğu söyleniyor.

Webtekno’nun aktardığına göre yakın geçiş sırasında göktaşının Dünya’ya olan uzaklığının 4,5 milyon kilometre olacağı hesaplanıyor. Dünyadan bakınca bu uzaklık çok gelebilir ancak astronomik ölçülere göre bu hayli ‘yakın’ bir mesafe sayılıyor.

Başka bir göktaşı daha ‘teğet geçecek’
2009 BH2 bugün Dünya’mıza ‘teğet geçecek’ tek göktaşı değil. Türkiye saatiyle 15:30 civarında daha küçük bir gök cismi de Dünya’nın yakınından geçecek.

Geçen ay NASA, Dünya’ya çarpma ihtimali olan bir göktaşını izlemeye aldığını açıklamıştı. Göktaşı Dünya’ya çarparsa bir nükleer bombanın etkisine denk kuvvette bir yıkım yaratabilir.

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