Ferda Mehmet

5 hours önce
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Çok sevgili, kıymetli, canımızdan çok sevdiğimiz babamız,

 bircik dedemiz, Ferda Mehmet

16 Ekim 2019 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Acımız büyüktür.

Cenazesi, 26 Ekim Cumartesi günü, sabah 9:00’da Peckham Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra Brookwood Mezarlığı’nda toprağa verilecetir.

Merhuma Tanrıdan rahmet dileriz. Mekanı cennet, ruhu şad olsun.

 

 

Eşi: Türkan Ferda (merhume)

Çocukları: Aydın Ferda (merhume), Sifa Üstün, Mem Ferda

Torunları: Ferda Üstün, Berna Üstün

Gelini: Rabia Ferda

 

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