Ferda Mehmet
Çok sevgili, kıymetli, canımızdan çok sevdiğimiz babamız,
bircik dedemiz, Ferda Mehmet
16 Ekim 2019 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Acımız büyüktür.
Cenazesi, 26 Ekim Cumartesi günü, sabah 9:00’da Peckham Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra Brookwood Mezarlığı’nda toprağa verilecetir.
Merhuma Tanrıdan rahmet dileriz. Mekanı cennet, ruhu şad olsun.
Eşi: Türkan Ferda (merhume)
Çocukları: Aydın Ferda (merhume), Sifa Üstün, Mem Ferda
Torunları: Ferda Üstün, Berna Üstün
Gelini: Rabia Ferda