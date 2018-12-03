Turkan Ferda

2 saat önce
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Çok sevgili, kıymetli eşim, canımızdan çok sevdiğimiz annemiz, biricik nenemiz.

Türkan Ferda

28 Kasım 2018 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Acımız büyüktür.

Merhurnenin cenazesi, 8 Aralık cumartesi günü, sabah 9:30 da Peckham Camisi’nden kılınacak cenaze namazından sonar Brookwood Mezarlığında toprağa verilecektir.

Merhumeye Tanrıdan rahmet ve sabırlar dileriz.

Mekanı cennet, ruhu şad olsun.

 

Eşi; Ferda Mehmet

Çocukları; Aydın Ferda (merhume), Sifa Üstün, Mem Ferda

Torunları: Ferda Üstün, Berna Üstün

Gelini: Rabia Ferda

Damatı: Ergun Üstün

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