Turkan Ferda
Çok sevgili, kıymetli eşim, canımızdan çok sevdiğimiz annemiz, biricik nenemiz.
Türkan Ferda
28 Kasım 2018 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Acımız büyüktür.
Merhurnenin cenazesi, 8 Aralık cumartesi günü, sabah 9:30 da Peckham Camisi’nden kılınacak cenaze namazından sonar Brookwood Mezarlığında toprağa verilecektir.
Merhumeye Tanrıdan rahmet ve sabırlar dileriz.
Mekanı cennet, ruhu şad olsun.
Eşi; Ferda Mehmet
Çocukları; Aydın Ferda (merhume), Sifa Üstün, Mem Ferda
Torunları: Ferda Üstün, Berna Üstün
Gelini: Rabia Ferda
Damatı: Ergun Üstün