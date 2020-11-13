Uyuşturucuyu 71 adet hurmanın içine enjekte etmişler

Antalya’da narkotim ekipleri tarafından bir karı-kocanın evine düzenlenen operasyonda, 71 adet hurmaya enjekte edilmiş uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan çift tutuklanırken, ekipler bu yöntemin ilk kez uygulandığını belirtti.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hurma içine enjekte edilerek yurda metamfetamin sokulduğu bilgisi üzerine Kepez ilçesindeki bir eve operasyon düzendi.

71 ADET HURMA KULLANMIŞLAR

Evde köpeklerle arama yapan ekipler, 3 paket halinde, 71 adet hurmaya enjekte edilmiş 85,5 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili Ü.A. ile karısı D.A. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, uyuşturucu maddelerin kesiminde kullanılan iki makas ve bir miktar bonzai ele geçirildi.

KARI-KOCA TUTUKLANDI

Sağlık kontrolleri sonrasında Narkotik Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan çift, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak’ suçundan adliyeye sevk edildi. Çift, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zehir tacirlerinin, ilk kez böyle bir yöntem denediği kaydedildi.