Adnan Oktar’ın 1365 yıla kadar hapsi istendi

Adnan Oktar ve lideri olduğu grubun üyesi 76’sı tutuklu 238 sanık hakkında açılan davaya ilişkin mütalaa açıklandı.

13 sanığın ise örgüt yöneticiliği suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi talpe edildi.

Adnan Oktar ve lideri olduğu grubun birçok üyesi, 17 Eylül’de ilk kez hâkim karşısına çıkmıştı.

Dava kapsamında hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede grup, “Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü” olarak tanımlanıyor.

226 şüpheli hakkında 24 ayrı suçlama yer aldığı dava kapsamında toplam 125 mağdur-müşteki bulunuyor.

İstanbul’da, Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda yapılacak duruşmaların haftalarca sürmesi bekleniyor.

Peki Adnan Oktar, grubu ve davanın içeriğiyle ilgili bilinenler neler?

Adnan Oktar kimdir?

1956 yılında Ankara’da doğan Oktar, 1979’da İstanbul’a giderek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’ne kaydoldu.

Faaliyetlerine dini sohbetler üzerinden bu okulun Fındıklı’daki kampüsü ile yakınlardaki cami ve evlerde başladı. Yavaş yavaş çevresinde bir cemaat oluşturdu.

Kendisinin mehdi olduğunu ima eden, evrim ve masonluk karşıtlığını öne çıkaran Oktar, özellikle maddi durumu iyi ailelerin lise ve üniversitede okuyan çocuklarını gruba katmaya başladı.

1980’ler İstanbul’unda onun adı, orta ve üst sınıf aileler arasında tedirginlik yaratan bir şehir efsanesine dönüştü.

O yıllarda Oktar basında da görülmeye başlıyor ve “Adnan Hocacılar” ismi alttan altta yayılıyordu.

1987’de, daha sonra da kullanacağı Harun Yahya takma adıyla ‘Yahudilik – Masonluk’ isimli bir kitap yazan Oktar tutuklandı ve dokuz ay cezaevinde kaldı.