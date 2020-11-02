YTB’de ‘Cezayir Bağımsızlık Mücadelesi’ etkinliği

Cezayir’in kurtuluş savaşının başlangıcının 66’ncı yıldönümü çerçevesinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Ankara Ofisi’nde ‘Cezayir Bağımsızlık Mücadelesi’ etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Cezayir’in Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi ve Türkiye’de öğrenim gören başta Cezayirli olmak üzere tüm uluslararası öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Türkiye Burslusu Cezayirli Öğrenci Lydia Tennah, 1 Ksaım 1954’de başlayan Cezayir Bağımsızlık Mücadelesini “özgürlüğün ağır bedeline rağmen Cezayir halkının büyük gururla andığı bir buçuk milyondan fazla şehit ve aynı dönemde yurdunu terk etmek zorunda kalan üç milyon Cezayir halkının hikayesi” şeklinde tanımladı. “Cezayir’in bağımsızlık mücadelesi için 12 çocuğunu yetim bırakma pahasına hayatını feda eden dedem Abdülkasım’ın torunu olarak ben Lylia” diye söze başlayan Tennah 1 Kasım’ın mirasını bağımsız Cezayir’in tüm gençleri ile korumayı görev olarak kabul ettiklerini söyledi.

Büyükelçi Adjabi konuşmasında gençler ve özellikle öğrencilerin Cezayir kurtuluş savaşındaki rolünün altını çizdi ve Cezayir’in kalkınmasında öğrencilerden beklentilerini vurguladı.

Etkinlikte şehitler için Kuran-I Kerim tilaveti ve Cezayir Destanı Şiir Dinletisi de yer aldı.

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