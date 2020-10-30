Dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen koronavirüse yakalandı

2 hours önce
0 54 Bir dakikadan az

Mardin Derik ilçesine bağlı Dere köyünde yaşayan dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen yüksek ateş ve baş ağrısı şikayeti ile hastaneye gitti.

Kösen’e burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Alınan bilgilere göre Kösen 1 haftadır Kızıltepe Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görüyor.

GUİNNESS REKORLAR KİTABINA GÖRE DÜNYANIN EN UZUN İNSANI

Guinness Rekorlar Kitabına göre, 2 metre 51 santimetre boyuyla yeryüzünün yaşayan en uzun insanı olan Sultan Kösen, aynı zamanda 27,5 santimetre ile yeryüzünün ‘en büyük ellerine’ ve 36,5 santimetre ile ‘en büyük ayaklarına’ da sahip.

60 numara ayakkabı kullanan Kösen, hipofiz bezindeki aşırı büyüme hormonu salgılayan bir tümörden kaynaklı boyu aşırı uzamış ve 11 yıl önce Guinness Rekorlar kitabına göre dünyanın en uzun adamı olarak tescillenmişti.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

12 May 2020
337

ABD’de mahkumlar erken tahliye olabilmek için sırayla maske koklayıp koronavirüse yakalandı

15 April 2020
589

İngiltere’de her üç sağlıkçıdan biri koronavirüse yakalandı

9 April 2020
1,767

İngiltere’de koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle çöp torbalarıyla çalışan hemşireler koronavirüse yakalandı

31 March 2020
320

İspanya’da 12 bin 298 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.