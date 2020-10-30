Dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen koronavirüse yakalandı

Mardin Derik ilçesine bağlı Dere köyünde yaşayan dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen yüksek ateş ve baş ağrısı şikayeti ile hastaneye gitti.

Kösen’e burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Alınan bilgilere göre Kösen 1 haftadır Kızıltepe Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görüyor.

GUİNNESS REKORLAR KİTABINA GÖRE DÜNYANIN EN UZUN İNSANI

Guinness Rekorlar Kitabına göre, 2 metre 51 santimetre boyuyla yeryüzünün yaşayan en uzun insanı olan Sultan Kösen, aynı zamanda 27,5 santimetre ile yeryüzünün ‘en büyük ellerine’ ve 36,5 santimetre ile ‘en büyük ayaklarına’ da sahip.

60 numara ayakkabı kullanan Kösen, hipofiz bezindeki aşırı büyüme hormonu salgılayan bir tümörden kaynaklı boyu aşırı uzamış ve 11 yıl önce Guinness Rekorlar kitabına göre dünyanın en uzun adamı olarak tescillenmişti.