‘Erdoğan’ın talebiyle Trump yönetimi Halkbank davasını durdurmaya çalıştı’

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talebi üzerine uzun bir süre Halkbank’a karşı suçlamaların düşürülmesi için çalıştığını kaleme aldı.

Gazetenin olayları kronolojik bir sırayla anlattığı kapsamlı haberine göre Türkiye’nin lobi faaliyetleri sonucu Trump uzun bir süre boyunca yargı üzerinde Halkbank’a karşı suçlamaların yöneltilmemesi için çaba harcadı.

Onlarca Türkiye ve ABD’li hükümet yetkilisi, lobici ve avukatla yapılan görüşmeler sonucu hazırlandığı belirtilen haberde, Beyaz Saray’ın Halkbank’a suçlamaların yöneltilmesine ancak Ekim 2019’da Barış Pınarı Harekâtı’yla Türkiye’nin Suriye’ye asker göndermesi üzerine yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Gazeteye göre ABD Adalet Bakanı William Barr, Haziran 2019’da Halkbank soruşturmasını yürüten New York Güney Bölge Başsavcısı Geoffrey Berman ile bir toplantı yaparak Halkbank ile bir anlaşma yapılmasını istedi.