THY yabancı pilotları ücretsiz izne gönderiyor
Türk Hava Yolları bünyesinde görev yapan yabancı pilotlar, 6 ay boyunca ücretsiz izne gönderiliyor. THY’nin konuyla ilgili olarak pilotlara gerekli bildirimde bulunduğu öğrenildi.
Airport Haber’de yer alan bilgiye pilotlara tebliğ edilen bildiride, koronavirüsün havacılık sektöründe olumsuz etkilerinin artarak devam etmesinin, gelir ve gider dengesi göz önünde bulundurularak önceki alınan kararlara ek olarak yeni kararlar alındığını açıklandı.
Alınan kararlarda yabancı uçucu ekibin ülkelerine dönmek için pass bilet haklarını kullanabileceği kaydedilirken kararın 1 Kasımdan itibaren geçerli olacağı bildirildi.