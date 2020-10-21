Cemal Kaşıkçı cinayeti: Hatice Cengiz, Suudi Veliaht Prensi Selman’a ABD’de dava açtı

Kaşıkçı öldürülmeden önce ABD’de yaşıyor ve sıklıkla Washington Post gazetesi için yazı kaleme alıyordu.

Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Başkonsolosluğa gitmeden önce evlilik belgeleri için Suudi Arabistan’ın Washington DC Büyükelçiliğine gittiğinin anımsatıldığı dava metinde, “Davalılar, bunun ardından Kaşıkçı’yı öldürmek için bir fırsat yarattı. Özellikle Kaşıkçı’yı öldürme komplolarının bir parçası olarak, Suudi büyükelçilik yetkilileri Kaşıkçı’nın istediği belgelerin kendilerinde olmadığını belirtti ve onu İstanbul’daki Başkonsolosluğa yönlendirdi.” denildi.