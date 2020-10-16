S-400: Reuters, Sinop’ta deneme yapılması beklenen bölgede füze fırlatıldığını duyurdu

Reuters haber ajansı, bugün S-400 Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin denemesinin yapılması beklenen Karadeniz Bölgesi’nde füze fırlatıldığını gösteren bir videoya ulaştığını duyurdu. Ajans, ulaştığı görüntülerin Sinop’ta çekildiğini bildirdi.

Bu hafta içerisinde yayımlanan Havacılara Bilgi Notu’nda (NOTAM), Sinop ile Ordu’nun Ünye ilçesi arasında kalan bölgede füze atışı yapılacağını duyurulmuş ve uçaklara 200 bin feetin altında bu bölgeyi kullanmamaları uyarısı yapılmıştı.

Yine bu hafta aynı bölge için Samsun İstasyonu tarafından “atış eğitimi” yapılacağı gerekçesiyle Seyir Duyurusu (NAVTEX) da yayımlanmıştı.

Reuters, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nın füze denemelerini doğrulamaya ya da yalanlamaya yönelik açıklama yapmayacağını bildirdiğini belirtti.