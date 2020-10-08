Çavuşoğlu, Yunanistan’ın Dışişleri Bakanı Dendias’la görüştü

4 hours önce
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Türkiye’nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias’la yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki istikşafi görüşmelerin yapılması konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, “Bratislava Küresel Güvenlik Forumu” için gittiği Slovakya’da, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Forum kapsamında Bratislava’da bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’la yaklaşık 25 dakikalık ayaküstü bir görüşme yaptığını belirten Çavuşoğlu, “Bu görüşmemizde istikşafi ve güven artırıcı önlem toplantılarının önümüzdeki süreçte gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kaldık.” dedi.

Ev sahipliğini Türkiye’nin yapacağını bildiren Çavuşoğlu bu toplantılar için Yunanistan’a tarih önerisinde bulunulacağını vurguladı. Çavuşoğlu “Kendisine en zor şartlarda bile diyaloğu sürdürmekte fayda olduğunu söyledim. Sürdürme konusunda da bugün mutabık kaldık.” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Dendias’la Kapalı Maraş’ın kısmi açılmasıyla ilgili de görüştüklerini aktararak, tarafların düşüncelerini paylaştığını kaydetti.

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