Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban’a eşi boşanma davası açtı

4 hours önce
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Sakarya’da “Fatih Nurullah” adıyla bilinen sözde tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban’ın 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüş ve olay sonrası Fatih Nurullah tutuklanmıştı. Türkiye’nin gündemine oturan skandal olayın yankıları sürerken, sahte şeyhe bir darbe de eşinden geldi.

BOŞANMA DAVASI AÇILDI

Eyüp Fatih Şağban’ın eşi Ümran Şağban, tutuklanma kararının ardından eşine boşanma davası açtı. Aileye yakın kaynaklardan öğrenildiğine göre Ümran Şağban dava için başvuru yaptı.1987 yılında evlenen çiftin 4 çocuğu olduğu belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Sakarya’nın Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk Mahallesi’nde yaşayan sahte şeyh Fatih Nurullah, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. Olaydan sonra Nurullah ile mağdur çocuğun babası arasında gerçekleşen görüşmenin kaydı sosyal medya üzerinden kamuoyuna yansıdı. Ses kaydında Fatih Nurullah, çocuğa yaptığı istismarı itiraf etmiş ve olayın duyulmaması için babayı ikna etmeye çalışmıştı. Kızın babası F.A., Fatih Nurullah’tan şikayetçi olunca tarikat üyelerinin saldırısına uğramıştı.

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