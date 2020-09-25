Sabiha Gökçen’deki uçak kazası: Pilotun ev hapsi kaldırıldı

2 hours önce
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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 5 Şubat’taki uçak kazasına ilişkin ev hapsinde tutulan kaptan pilot Mahmut Arslan’ın ev hapsi mahkeme tarafından kaldırıldı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 klasörden bir adet CD’den oluşan dosyalar ve eklerini 6 kişilik bilirkişi heyetine gönderdi.

Soruşturma kapsamında 24 Şubat 2020 tarihinde ifadesi alındıktan sonra tutuklanan ve 23 Mart tarihinde de ev hapsine alınarak tahliye edilen kaptan pilot Mahmut Arslan hakkındaki ev hapsinin mahkeme tarafından kaldırıldı.

Kaptan pilot Mahmut Arslan ve Ferdinant Pondaag hakkındaki yurt dışı yasağı ise devam ediyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen uçak kazasında 3 kişinin ölmüş 180 kişi de yaralanmıştı.

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