Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 7 HDP milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenecek
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Kobane olayları” soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan yedi HDP milletvekili hakkında fezleke düzenlenecek.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Olay tarihlerinde Halkların Demokratik Partisi MYK üyesi olan ve hâlen Halkların Demokratik Partisi milletvekili oldukları anlaşılan (7) kişi hakkında, Anayasa’nın 83. Maddesi gereğince aynı soruşturma kapsamında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle Fezleke düzenlenecektir.”
Düzenlenen operasyon kapsamında 24 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplam 82 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.