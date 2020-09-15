7,5 milyon yıllık zürafa, antilop ve fil fosilleri bulundu

7 hours önce
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Dünya’nın Yamula Barajı kıyısında devam eden kazılarda “Bovid” türü olarak bilinen boynuzlu hayvanların yanı sıra antilop, zürafa, fil ve gergedan ile “Carnivor” faunasından etçil beslenen yırtıcı türlerin fosillerine ulaşıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yamula Barajı kıyısındaki kazı alanını inceledi.

Burada değerlendirmede bulunan Büyükkılıç, kazılarda günyüzüne çıkarılan fosillerleri “hazine” olarak nitelendirdi. Daha öncede 7,5 milyon yıl öncesine ait fosillere ulaşıldığını, bu kez farklı bir faunadan fosil bulunmasının önemli olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “Geç miyosen döneme ait 7,5 ya da 8 milyon yıl öncesine ait fosillerle ilgili bilim insanları kapsamlı bir çalışma yürütecek. Fedakarca yapılan bir çalışmanın sonucunda geçen sene daha çok mamutları ve fillerin atasını görüyorduk. Bu sene biraz daha hayvan türlerinin zenginliğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kazılarda çıkacak çeşitliliğin artacağını düşündüklerini vurgulayan Büyükkılıç, şöyle devam etti:

“Bu zenginliğe sahip çıkacağız. Buradaki topografik yapı, geçmişten beri ormanlarla ilgili büyük hayvanların yaşadığını bize gösteriyor. Kısacası doğanın tarihi yeniden değerlendirilecek, yeniden yazılacak. Kayseri ve uluslararası boyut açısından önem arz ediyor. Bu konuda yaptığımız çalışmaları bir müze anlayışı içerisinde değerlendirmek için o projeyi hayata geçirme yönünde bir irade gösteriyoruz. İnşallah müzemiz zenginleşecek. Yaptığımıza değdi diyeceğimiz bir konuma geldi.” Kazılarda çıkacak çeşitliliğin artacağını düşündüklerini vurgulayan Büyükkılıç, şöyle devam etti:

Bu zenginliğe sahip çıkacağız. Buradaki topografik yapı, geçmişten beri ormanlarla ilgili büyük hayvanların yaşadığını bize gösteriyor. Kısacası doğanın tarihi yeniden değerlendirilecek, yeniden yazılacak. Kayseri ve uluslararası boyut açısından önem arz ediyor. Bu konuda yaptığımız çalışmaları bir müze anlayışı içerisinde değerlendirmek için o projeyi hayata geçirme yönünde bir irade gösteriyoruz. İnşallah müzemiz zenginleşecek. Yaptığımıza değdi diyeceğimiz bir konuma geldi.”

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