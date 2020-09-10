Nusret, kahveyi altına buladı

16 mins önce
0 24 Bir dakikadan az

Dünyanın çeşitli yerlerinde restoranı bulunan sosyetik kasap Nusret Gökçe, altın kaplama ürünleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. İlk olarak eti altına bulayan Gökçe, şimdi de içtiği Cappuccino’ya altın serpiştirdi.

KAHVE DÜKKANI AÇACAĞIM”

Her anını sosyal medya hesabı Instagram’dan yayınlayan Nusret Gökçe, dün akşam yaptığı paylaşımla yeni işinin müjdesini verdi. Altına buladığı kahvesini içerken çekilen bir videosunu sevenleriyle paylaşan Nusret Gökçe, “Altın cappuccino. Çok yakında kahve dükkanı açacağım” dedi.

Türkiye’de bir çok yerde restoranı bulunan Nusret Gökçe’nin Duabi, Abu Dabi, Doha, Miami, New York ve Mikonos’ta et restoranları bulunuyor.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

6 days önce
196

Dolandırıcılığın böylesi görülmedi: Mermerleri altın diye sattılar

7 days önce
295

İngiliz kahve zinciri Costa Coffee, 1,500 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

10 July 2020
1,004

Nusret’in restoranına 2 milyon dolarlık yardım

21 February 2020
606

Koronavirüs korkusu nedeniyle güvenli liman altın rekor üstüne rekor kırıyor

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.